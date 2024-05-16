Московскому «Спартаку» не интересен левый защитник самарских «Крыльев Советов» Юрий Горшков. Об этом сообщает источник сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «красно-белые» хотели бы усилить свою линию обороны и видят в Горшкове достойную кандидатуру на этот счёт. К тому же, «Спартак» сотрудничает с агентом Горшкова.

Напомним, что по итогу прошедшего апреля Горшков признан лучшим игроком «Крыльев». Всего в рамках подходящего к концу сезона Юрий сыграл за волжан в 32 матчах Премьер-лиги и Кубка России, в них он забил три гола и оформил две голевые передачи.