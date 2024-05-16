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Экс-игрок «Рубина»: «Федотов – хороший вариант для казанцев»

16 Мая 2024 • 21:16 Комментировать

Алексей Попов, в прошлом защищавший цвета казанской команды, высказался относительно информации об интересе «Рубина» к Владимиру Федотову.

Ранее сообщалось, что Владимир Федотов вскоре может быть уволен из ЦСКА, а его следующим клубом станет «Рубин», который, якобы, собирается отправить в отставку Рашида Рахимова.

- Это хороший вариант для «Рубина». Будет очень сильный чемпионат, если Черчесов возглавит «Пари НН», Рахимов - «Урал», Черевченко останется в «Факеле», Карпин - в «Ростове», Семак - в «Зените», а ЦСКА найдет хорошего специалиста, - цитирует экс-игрока «Рубина» Metaratings.ru.

ЦСКА в этом сезоне под руководством Федотова набрал 42 балла и идёт на шестой строчке в таблице. Клуб ранее проиграл «Зениту» в серии пенальти и упустил возможность сыграть в Суперфинале Кубка России.

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