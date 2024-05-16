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Андрей Мостовой: «Горжусь Кузяевым, что не побоялся и уехал»

16 Мая 2024 • 21:07 Комментировать
Ахмат
...
Зенит
19.05 19:00

Вингер петербургского «Зенита» Андрей Мостовой поделился мнением о решении Далера Кузяева перейти во французский «Гавр».

«Слежу, общаемся. Далер в последнем матче вышел на замену. Он молодец, я его всегда поддерживаю. Горжусь им, что не побоялся и уехал. Один из немногих, кто решился на это», — цитирует футболиста «Матч ТВ».

31-летний Кузяев в нынешнем сезоне провёл 32 встречи за «Гавр» во всех турнирах, отличившись тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Что касается «Гавра», то коллектив занимает 15‑е место в турнирной таблице первенства Франции.

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Зенит Гавр Далер Кузяев Андрей Мостовой ещё теги

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