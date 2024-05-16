Андрей Мостовой: «Горжусь Кузяевым, что не побоялся и уехал»

Вингер петербургского «Зенита» Андрей Мостовой поделился мнением о решении Далера Кузяева перейти во французский «Гавр».

«Слежу, общаемся. Далер в последнем матче вышел на замену. Он молодец, я его всегда поддерживаю. Горжусь им, что не побоялся и уехал. Один из немногих, кто решился на это», — цитирует футболиста «Матч ТВ».

31-летний Кузяев в нынешнем сезоне провёл 32 встречи за «Гавр» во всех турнирах, отличившись тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Что касается «Гавра», то коллектив занимает 15‑е место в турнирной таблице первенства Франции.