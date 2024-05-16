Родич назвал сильнейшую сторону Станковича как тренера

Милан Родич, ныне игрок «Црвены Звезды», а в прошлом питерского «Зенита» высказался о Деяне Станковиче, который со следующего сезона будет возглавлять московский «Спартак».

«Менталитет Деяна: он настроен на победу в каждой игре, много работает, ему нравится знать каждую деталь и анализировать противника. А ещё он ценит футболистов, для которых команда превыше всего», - приводит слова Милана телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что о назначении Станковича стало известно вечером 16 мая. Ранее специалист, которому всего 45 лет, трудился в «Ференцвароше», «Сампдории» и «Црвене Звезде».

Ранее Виталий Дьяков рассказал, почему не оценил назначение Станковича.