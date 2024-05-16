Известный сербский журналист Желько Вукчевич специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о новом главном тренере московского «Спартака» Деяне Станковиче.

«В первую очередь Деки (так называют его старые болельщики, которые застали его, как игрока) очень хороший человек. Он всегда верен своему слову. Станкович был великолепным футболистом и сейчас является очень перспективным тренером. Что же касается его работы в «Црвене Звезде», я помню её очень хорошо. Команда показывала очень хороший футбол. К сожалению, не повезло в Лиге чемпионов, из-за дурацкого автогола на последней минуте команда не прошла дальше. Так бывает. Он большой фанат «Црвены Звезды», «Спартак» близкий клуб для нас, он это понимает и будет работать с большим энтузиазмом. Деян из тех, кто всегда выкладывается на 100%», - говорит Вукчевич нашему корреспонденту.

Напомним, что Станкович приступит к своим обязанностям со следующего сезона.