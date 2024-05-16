Радич: «Легко Станковичу в «Спартаке» не будет»

Деян Радич, бывший сербский голкипер «Ростова» поделился мыслями о назначении в московский «Спартак» своего тёзки Деяна Станковича.

«Хороший выбор, тренерского опыта у него хватает, а о футбольном — можно и не говорить. Он точно поднимает клуб выше уровнем. Былая слава у «Спартака» большая. Ожидания будут самые высокие. Легко Станковичу не будет», - делится Радич для «Чемпионата».

Напомним, что Станкович приступит к своим обязанностям в «Спартаке» со следующего сезона. Последним местом работы обладателя Кубка Лиги чемпионов в составе «Интера» был венгерский «Ференцварош».

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