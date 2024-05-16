Рианчо – о Станковиче: «Быть великим игроком ещё не значит быть великим тренером»

Рауль Рианчо высказался о назначении Деяна Станковича на пост главного тренера «красно-белых».

- Желаю Станковичу удачи. Быть великим игроком еще не значит быть великим тренером! РПЛ - конкурентный чемпионат, - цитирует бывшего тренера «Спартака» «Спорт-Экспресс».

45-летний Станкович начнёт работу в столичном клубе с лета этого года, сейчас «Спартак» тренирует Владимир Слишкович, который останется в штабе Станковича.

«Спартак» располагается на пятой позиции в РПЛ, набрав 46 очков. В двух оставшихся матчах сезона «красно-белые» сыграют с казанским «Рубином» и «Оренбургом».