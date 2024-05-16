Гладилин оценил назначение Станковича главным тренером «Спартака»

Экс-наставник «Спартака» Валерий Гладилин высказался о решении назначить Деяна Станковича главным тренером «красно-белых».

«Я даже не сомневаюсь, что он проявит себя уже в следующем сезоне. Станокович разбирается в футболе, знает тему, подбор футболистов в «Спартаке» хороший», — приводит слова специалиста издание Vprognoze.ru.

Гладилин признался, что доволен приглашением серба, так как он способен выполнить все поставленные задачи.

Сейчас Станкович тренирует венгерский «Ференцварош». До этого он возглавлял итальянскую «Сампдорию» и сербскую «Црвену Звезду».

К слову, после отставки Гильермо Абаскаля «Спартаком» руководит Владимир Слишкович.