Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказал недовольство назначением Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака».

«Деян Станкович? Ну, вывеска для футболиста крутая. Не знаю, какой тренер Станкович. Он в Серии А тренировал «Сампдорию», которая вылетела в Серию Б.

Я не удивлён, что «Спартак» назначил в очередной раз иностранца, не хочется вешать какие-то ярлыки и говорить, что клуб снова не угадал с тренером. Вы берёте иностранца, который был хорошим футболистом, но как тренер он вылетел в Италии, и что?

Это «Спартак», я привык, и удивляться тут нечему. Это их дело, не буду заранее говорить, правильное решение или нет. Как правило, «Спартак», приглашая иностранца, не угадывал. В нынешней ситуации команде нужен был именно русский тренер.

Посмотрим, может Станкович в России воспрянет духом и будет творить у нас тренерские чудеса, а «Спартак» при нём заиграет так, что чувствовать никого не будет и начнёт выносить всех подряд», - сказал Дьяков.