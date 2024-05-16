Национальная сборная России по футболу объявила расширенный состав на июньский сбор. В него попали 33 футболиста, в их числе – четыре голкипера.

Напомним, что в июне россияне проведут товарищеский матч против сборной страны-соседки – Беларуси. Игра пройдёт в Минске 7 июня. Место действия – национальный олимпийский стадион «Динамо».

Особенно отметим появление в списке Евгения Латышонка, голкипера «Балтики», который отлично зарекомендовал себя этой весной.

В 2024 году россияне провели пока что единственный контрольный матч. Соперником в нём стала сборная Сербии. Балканская команда была повержена 21 марта в Москве с разгромным счётом – 4:0.