Экс-форвард «Болоньи» Игорь Колыванов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о назначении Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака».

«Как тренер, вообще не в курсе, кто он и кого тренировал. «Сампдорию», с которой вылетел? Ну, одно дело с «Црвеной Звездой» выигрывать чемпионат Сербии, а другое - в Италии если бы он что-то выиграл», - сказал Колыванов.

В четверг «Спартак» объявил о назначении главным тренером команды Деяна Станковича. Серб возглавит команду летом. В качестве игрока он выигрывал Лигу чемпионов в составе «Интера».

Будучи тренером Станкович приводил «Црвену Звезду» к трём чемпионствам в Сербии и «Ференцварош» - к чемпионству в Венгрии. В прошлом сезоне «Сампдория» под его руководством вылетела в серию B.