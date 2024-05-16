Кечинов: «Надеюсь, что «Спартак», наконец, угадал с тренером»

Валерий Кечинов, в прошлом игрок «красно-белых», прокомментировал приход нового тренера в «Спартак» ближайшим летом.

Напомним, «Спартак» 16 мая сообщил, что командой руководить со следующего сезона будет серб Деян Станкович.

- Это тренер с опытом, знает, как выигрывать. У него есть дух победителя. Надеюсь, что «Спартак», наконец, угадал с кандидатурой, - цитирует Кечинова «Чемпионат».

Станкович в своей тренерской карьере работал в «Црвене Звезде», «Сампдории» и «Ференцвароше».

Отметим, что в тренерском штабе столичной команды при Станковиче останется и Владимир Слишкович, который сейчас исполняет обязанности главного тренера «красно-белых».