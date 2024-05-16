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Валерий Овчинников раскритиковал «Спартак» за назначение Станковича

16 Мая 2024 • 20:34 Комментировать

Вечером четверга стал известен новый главный тренер «Спартака». Это бывший футболист миланского «Интера», обладатель Кубка Лиги чемпионов УЕФА Деян Станкович.

Однако Валерий Овчинников, бывший тренер нижегородского «Локомотива» расстроен тем, что у «Спартака» вновь будет иностранный тренер, так как уверен, что таким специалистам нужны, прежде всего, деньги.

«Привезти заморского – нет проблем, только свисни – как мухи прилетят. Они знают, у таких команд, как «Спартак» и иже с ним, есть деньги, и они с удовольствием пойдут», - говорит Овчинников для Metaratings.

Эксперт добавил, что приход Станковича – очередная блажь руководства «красно-белых».

«У нас нет Европы, у нас время, когда нужно давать работу своим специалистам», - заключил Овчинников.

«Спартак» объявил имя нового главного тренера

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Деян Станкович Валерий Овчинников ещё теги
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