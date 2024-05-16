Бушманов — о назначении Станковича в «Спартак»: «Будет интересно посмотреть на его работу»

Экс-наставник «Спартака-2» Евгений Бушманов поделился мнением о решении руководства московского клуба назначить Деяна Станковича главным тренером «красно-белых».

«Безусловно большой игрок с большим опытом и как тренер определённый опыт умеет. Будет интересно посмотреть на его работу. Я надеюсь, что его опыт игрока и тренерский поможет «Спартаку» что-то выиграть», — цитирует специалиста издание Vprognoze.ru.

На данный момент Станкович тренирует венгерский «Ференцварош». До этого он возглавлял итальянскую «Сампдорию» и сербскую «Црвену Звезду».

После отставки Гильермо Абаскаля «Спартаком» руководит Владимир Слишкович.