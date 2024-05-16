Кавазашвили: «Скажу лишь одно – руководству «Спартака» я доверяю»

Анзор Кавазашвили, бывший голкипер московского «Спартака» отреагировал на приход в стан «красно-белых» на пост главного тренера Деяна Станковича. Тренировать балканский специалист будет «народную команду» с начала следующего футбольного сезона.

«Все мы знаем, каким футболистом он был. Это игрок мирового уровня, комментировать нечего. Доволен ли я его назначением? Скажу лишь одно, что руководству «Спартака» я полностью доверяю», - говорит Кавазашвили для «РБ Спорт».

Ранее о приходе Станковича в московский клуб для нашего сетевого издания высказался Сергей Ташуев.

Последним местом работы Деяна был сильнейший клуб Венгрии – «Ференцварош».