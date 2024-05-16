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Салихова: «Ференцварош» и с Черчесовым становился чемпионом, а вот «Сампдория» со Станковичем вылетала в Серию Б»

16 Мая 2024 • 20:25 Комментировать (1)

Зарема Салихова, жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценила решение клуба назначить новым главным тренером Деяна Станковича.

По словам Салиховой, чемпионства с «Ференцварошем» и «Црвеной Звездой» нельзя считать показателем уровня Станковича.

«Конкуренция в чемпионатах Венгрии и Сербии иная, с «Ференцварошем» и Черчесов становился чемпионом», - высказалась Салихова для Metaratings.

В то же время Салихова вспомнила неудачу Станковича в виде вылета «Сампдории» из топ-дивизиона итальянского футбола.

«А вот «Сампдория» с ним впервые за 12 лет вылетела в Серию Б. Если Станковичу удастся сплотить коллектив и привить ментальность победителя игрокам, какая была у него самого в «Интере»... Удачи новому тренеру, она ему ох как понадобится», - сказала Салихова.

Как известно, контракт между Станковичем и «Спартаком» будет рассчитан на два сезона. Владимир Слишкович, который сейчас в московском клубе исполняет обязанности главного тренера, останется в штабе.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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Kirolnic
16 Мая 2024 в 20:45
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