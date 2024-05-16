Камоцци – о Станковиче: «Хороший тренер и великий человек»

Экс-советник Леонида Федуна Франко Камоцци оценил громкое назначение из мира Российской премьер-лиги. Деян Станкович, бывший сербский полузащитник «Интера» из Милана возглавит московский «Спартак» со следующего сезона.

«Я хорошо отношусь к этому назначению. Это хороший тренер и великий игрок и человек», — сказал Франко для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Станкович трудился главным тренером в трёх командах: белградской «Црвене Звезде», «Сампдории» из Генуи и «Ференцвароше» из Будапешта.

Ранее новоиспечённого тренера «красно-белых» оценил Георгий Черданцев, которому доводилось комментировать матчи с участием Станковича как игрока «Интера».