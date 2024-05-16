Ташуев: «Станкович должен поставить в «Спартаке» ту игру, которая нравится болельщикам»

Известный российский тренер Сергей Ташуев в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал назначение Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака». Серб возглавит команду летом.

- Сможет ли победитель Лиги чемпионов, чемпионата Италии снова сделать из «Спартака» великий клуб?

- Великим он стать не сможет. Потому что, как измерить эту великость? Поэтому не знаю.

То, что Станкович в футбол играл на высоком уровне, и тренер он классный, это да. Я с ним немного знаком был, мы жили в одном отеле с ним. Здоровались с ним, он коммуникабельный человек. Опытный специалист, достаточно много поигравший на высоком уровне. По утрам с ним общались, перекидывались парой слов на английском языке.

Всё-таки большой футболист и большой тренер – это разное. Я думаю, что он должен поставить ту игру, которая нравится болельщикам, - сказал Ташуев.