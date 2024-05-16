Александр Мостовой: «Если Слишкович останется в штабе Станковича, будет нормально»

Александр Мостовой, экс-игрок «красно-белых», не стал сравнивать тренера «Спартака» Владимира Слишковича с Деяном Станковичем, который возглавит команду со следующего сезона.

- Не стал бы его сравнивать со Слишковичем. Владимира полтора месяца назад никто не знал. Да, он мололец. Из семи игр проиграл одну. Если он останется в штабе, будет нормально, - цитирует бывшего футболиста «Спартака» «Спорт-Экспресс».

45-летний Станкович в бытность игровой карьеры выступал за «Лацио» и «Интер». Когда серб завершил карьеру футболиста и стал тренером, он тренировал «Црвену Звезду», «Сампдорию» и «Ференцварош». С 1 июля Станкович начнёт работу в «Спартаке».

«Красно-белые» сейчас идут на пятой позиции в РПЛ, набрав 46 баллов в 28 турах. В двух последних матчах этого сезона столичная команда сыграет с «Рубином» и «Оренбургом».