Юрий Горшков, 25-летний левый защитник самарских «Крыльев Советов» признан лучшим игроком своего клуба в минувшем апреле. Такой новостью делится пресс-служба самарского флагмана футбола. Футболист набрал большее количество голосов среди всех участвовавших в голосовании игроков волжан.

В апреле на счету Горшкова один единственный забитый гол в четырёх матчах – в ворота казанского «Рубина», принципиального соперника самарцев.

«Крылья» за два тура до конца сезона в РПЛ занимают восьмое место турнирной таблицы с 40 баллами в активе. В оставшихся матчах самарцам играть с «Динамо» в гостях и с «Пари НН» дома.