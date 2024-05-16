Черданцев – о Станковиче: «Бомбическое назначение»

Георгий Черданцев, известный футбольный комментатор прокомментировал самую громкую футбольную новость России четверга, а то и всей рабочей недели. Московский «Спаратк» возглавил Деян Станкович, бывший футболист миланского «Интера», а теперь футбольный тренер.

«Прямо в яблочко. По всем критериям. Я прокомментировал не знаю сколько, не один десяток матчей с его участием за «Интер «и «Лацио». Прекрасный был футболист! Просто топ. 17 ( семнадцать!!!) титулов не где-нибудь, а в Италии! Выиграл Лигу чемпионов. Капитан сборной Сербии. Это прямо бомбическое назначение», - пишет Георгий в своём телеграм-канале.

Ранее на назначение Деяна в московский клуб отреагировал коллега Черданцева – Константин Генич.

Также для нашего сетевого издания мыслями о приходе Станковича в клуб поделились Андрей Червиченко и Александр Мостовой, ранее связанные со «Спартаком».