Мостовой: «Я бы с удовольствием хотел съездить к Станковичу на стажировку»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой заявил о готовности стажироваться в московском клубе после назначения Деяна Станковича.

Ранее стало известно, что сербский специалист после этого сезона станет новым главным тренером «красно-белых».

«Я бы с удовольствием хотел съездить к Станковичу на стажировку. Хотя всё время говорил, что в «Спартак» нет смысла идти, потому что там много нефутбольного. А сейчас можно прийти и хотя бы на футбольном языке разговаривать с человеком», — цитирует бывшего футболиста издание Sport24.

На данный момент Станкович тренирует венгерский «Ференцварош». До этого он возглавлял итальянскую «Сампдорию» и сербскую «Црвену Звезду».

После отставки Гильермо Абаскаля «Спартаком» руководит Владимир Слишкович.