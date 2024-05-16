Гаврилов: «Станкович был неплохим игроком, больше о нём ничего не могу сказать»

Юрий Гаврилов, в прошлом игрок «красно-белых», оценил нового главного тренера «Спартака».

Столичный клуб 16 апреля официально объявил, что со следующего сезона командой будет руководить Деян Станкович, контракт со специалистом рассчитан на два года.

- Ну и что теперь? Руководство приняло решение, значит, знают, что делать. Конечно, я помню, каким он был игроком - неплохим. А больше ничего не могу сказать о нем, - цитирует Гаврилова «Матч ТВ».

Станкович известен по выступлению за «Лацио» и «Интер». В тренерской карьере он работал в «Црвене Звезде», «Сампдории» и «Фенерцвароше».