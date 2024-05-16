Ещенко: «Станкович даст «Спартаку» эмоциональный подъём»

Чемпион России в составе московского «Спартака», бывший защитник клуба Андрей Ещенко поделился мыслями о приходе в «народную команду» Деяна Станковича, бывшего полузащитника миланского «Интера» и национальной команды Сербии.

«Сербы — наши братья. Тем более не забывайте, где он играл. В таких командах каждая игра почти дерби, как и в «Спартаке». Уверен, что он даст команде эмоциональный подъем», - рассуждает Андрей для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что тренерская карьера 45-летнего Станковича длится уже не один год. Ранее Деян тренировал белградскую «Црвену Звезду», генуэзскую «Сампдорию» и будапештский «Ференцварош».

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