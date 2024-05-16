Пименов: «Назначение Станковича в «Спартак» - позитивный момент»

Руслан Пименов, бывший российский форвард отреагировал ёмкой фразой на приход в московский «Спартак» нового главного тренера. 16 мая стало известно о том, что работу в «красно-белом» клубе получит Деян Станкович, бывший полузащитник миланского «Интера» и сборной Сербии.

«Это позитивный момент. Тренер из дружественной страны, и у него есть победы на тренерском поприще. Удачи ему в работе», - приводит слова Пименова телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что ранее Станкович уже трудился главным тренером в «Црвене Звезде», а также «Сампдории» и венгерском «Ференцвароше». Именно венгерский топ-клуб был его последним местом работы.

«Спартак» объявил имя нового главного тренера