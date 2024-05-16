Губерниев: «И на том спасибо, что Слишкович в клубе останется»

Дмитрий Губерниев, российский спортивный телекомментатор и телеведущий не в восторге того, что Владимир Слишкович так и не останется главным тренером «красно-белых». Его место займёт сербский тренер Деян Станкович, о чём официально сообщили в «Спартаке» вечером четверга.

«Зря убрали Слишковича, но руководство «Спартака» продолжает экспериментировать. История повторялась так много раз, что, по-моему, нам придется ждать очередного фарса. Дурак я, если ошибусь. И на том спасибо, что Слишкович останется в клубе», - говорит Губениев для «Спорт-Экспресса».

Ранее сообщалось, что Слишкович продолжит работу в «Спартаке», но только тренерском штабе «красно-белых» под предводительством Станковича.