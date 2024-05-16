Губерниев: «Думал, что «Спартак» возглавит пришелец с планеты Нибиру»

Дмитрий Губерниев, российский телеведущий отреагировал на новость о приходе в московский «Спартак» Деяна Станковича, одного из самых известных в прошлом футболистов из Сербии. Ныне Станкович уже не первый год занимается тренерской деятельностью.

«Ждал, что «Спартак» возглавит пришелец с планеты Нибиру. Но они назначили землянина, значит можно пожелать им удачи. Деян был легендарным игроком, как тренер много где поработал. Важно будет понять, как он приспособится к нашим условиям», - говорит Губерниев для «Спорт-Экспресса».

Ранее Томаш Амарал, спортдир «Спартака» рассказал, почему выбор клуба пал именно на Деяна.

Также своим мнением о новом тренере столичной команды для нашего сетевого издания поделились Андрей Червиченко и Александр Мостовой.