Мор: «Станкович – это топ для «Спартака»

Эдуард Мор, в прошлом выступавший за «красно-белых», оценил нового главного тренера столичной команды.

Напомним, в четверг «Спартак» в своих социальных сетях официально сообщил, что сербский специалист Деян Станкович со следующего сезона станет новым главным тренером команды.

- Это безусловный авторитет, очень сильный футболист, имеет опыт работы помощником и главным тренером в разных командах. Из всех возможных иностранных вариантов Станкович - это топ для «Спартака», - передаёт слова Мора «Чемпионат».

На данный момент «Спартаком» руководит Владимир Слишкович, столичный коллектив имеет своей копилке 46 баллов и идёт на пятой позиции. 19 мая клуб встретится с казанским «Рубином» на своём поле.