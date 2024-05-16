Гладилин: «Станкович – хороший выбор для «Спартака», у него огромный опыт»

Валерий Гладилин, ветеран московского «Спартака» оценил приход на тренерский мостик «красно-белых» одного из самых знаменитых сербских футболистов в прошлом – Деяна Станковича.

«Это хороший выбор, Станкович был известным футболистом, у него огромный опыт. Да и потренировать успел уже, что большой плюс. У него всё может получиться в «Спартаке», - говорит Гладилин «РБ Спорт».

В противовес Станковичу Гладилин привёл пример недавно уволенного из «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Станкович - человек известный, опытный, даже не хочется его и Абаскаля, например, сравнивать», - добавил Гладилин.

Больше подробностей о назначении Станковича в «Спартак» - здесь.