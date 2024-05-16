Шавло: «Станкович быстро выучит русский язык»

Сергей Шавло, экс-гендиректор московского «Спартака» отреагировал на самую громкую новость четверга в российском футболе. «Красно-белых» со следующего сезона возглавит бывший сербский футболист, а ныне тренер Деян Станкович.

«У него есть опыт игрока и тренера. «Црвена Звезда» и «Спартак» похожи, два братских клуба. Станковичу надо оставить Слишковича в штабе, тот всех ребят знает, подсказать что надо может. Станкович быстро выучит язык», - говорит Шавло «РБ Спорт».

Шавло добавил, что хорошо относится к назначению, однако никто не знает, как у Деяна сложится карьера в «Спартаке»

Напомним, что прошлым местом работы Деяна был венгерский «Ференцварош».

Ранее о назначении Станковича для нашего сетевого издания высказался Александр Мостовой.