Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Он знает наш футбол»: Червиченко высказался о решении «Спартака» назначить Станковича эксклюзив

16 Мая 2024 • 19:41 Комментировать
Спартак Москва
...
Рубин
19.05 14:15

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» положительно оценил назначение Деяна Станковича главным тренером «красно-белых».

«Он был и футболистом хорошим, и теперь тренером. Он знает наш футбол, и я считаю, что это хорошее решение руководства «Спартака», он неплохой специалист.

«По крайней мере, он пока ничем не раздражает. Лично моё мнение о нём позитивное и положительное. Потому что серб, будет говорить практически на одном языке с футболистами. Я пока что никаких негативных моментов не вижу.

Мы не будем говорить по чемпионат Венгрии, там одна команда всю жизнь чемпион. Но выиграть сербский чемпионат не так просто, за четыре года несколько раз выиграть этот чемпионат — это серьёзный результат. Сербия – это страна, которая работает поставщиком отличных игроков на всю Европу. Поэтому Станкович разбирается в игроках, потому что он их культивирует.

Когда сказали, что тренера будет выбирать Амарал, думал, что какой-нибудь португалец или бразилец придёт. Нет, слава богу, серб. У меня никакой аллергии на сербов нет», - сказал Червиченко.

Деян Станкович примет «Спартак» летом, его контакт будет рассчитан на два года.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Деян Станкович Андрей Червиченко ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 16 Мая
20:11
Мостовой: «Я бы с удовольствием хотел съездить к Станковичу на стажировку»
19:54
Мор: «Станкович – это топ для «Спартака»
19:41
«Он знает наш футбол»: Червиченко высказался о решении «Спартака» назначить Станковича
19:39
Булыкин высказался о назначении Станковича на пост главного тренера «Спартака»
19:34
Рахимов: «Слишкович изменил «Спартак» эмоционально»
19:33
Хлестов: «Ещё после первого круга я говорил, что «Спартак» будет бороться за пятое место»
19:27
«Спартак» назвал имена тех, кто придёт в клуб со Станковичем
19:22
Мостовой оценил выбор «Спартаком» нового тренера
19:18
«Спартак» раскрыл будущее Слишковича после прихода Станковича
19:11
«Спартак» объявил имя нового главного тренера 1
18:55
Канчельскис: «Федотов в «Рубине»? Для казанцев это неплохой вариант»
17:47
Агент — об интересе «Спартака» к игроку «Бенфики»: «Амарал спортивный директор? Теперь понятно»
16:21
Прудников: «Рахимов посильнее Федотова»
15:43
Стало известно, кто будет судить матчи «Динамо» и «Зенита» - все назначения на тур РПЛ
15:18
Сочнов: «Слишкович заслужил шанс поработать со «Спартаком»
14:03
Агент Дуарте оценил вероятность ухода игрока из «Спартака»
13:44
Камоцци: «В России есть много талантливых игроков»
11:49
Агент Бальде: «Не уверен, что Кейта вернётся в «Спартак» этим летом»
09:34
Рахимов: «Рыбусу 34, но ощущение, что 27»
15 Мая
22:41
Актуальная ставка и прогноз на матч Спартак – Рубин чемпионата России – 19 мая 2024
20:35
На защитника «Спартака» нацелился зарубежный клуб
20:17
Аленичев уверен, что Абаскаль следит за «Спартаком»
19:35
Гранат: Возможно, хвалить Слишковича было рано
18:46
Зиньковский: «Не могу сказать, что у Абаскаля я был любимчиком»
17:14
Бубнов: «Уже можно сказать, что для «Спартака» этот сезон провальный»
16:46
Пименов не верит, что Слишкович возглавит «Спартак»
16:20
Агент: Возвращение Николсона в «Спартак» реально
16:19
Экс-советник Федуна оценил возможность прихода Моуринью в «Спартак»
15:29
Зиньковский: «Спартак» будет бороться за медали»
15:23
Шикунов: «Нет Кубка, нет тройки в РПЛ, это провальный сезон для «Спартака»
15:18
Футболисты «Спартака» поборются за все личные награды по итогам сезона РПЛ
15:15
Экс-судья РПЛ не верит, что арбитров просили помогать «Спартаку»
15:05
Кечинов: «После истории с Промесом в «Спартаке» мало игроков, которые могут забить»
14:32
Бушманов: «Сезон для «Спартака» провальный»
14:24
Зиньковский рассказал, почему Слишкович не ставит его в состав «Спартака»
14:10
Экс-игрок «Рубина» раскритиковал уровень РПЛ
13:37
Ташуев: «Слишкович дал новую кровь «Спартаку», но базу заложил Абаскаль» 2
11:18
В «Динамо» заступились за Безрукова после шутки о «Краснодаре»
10:41
Кульчий рассказал о хитрости «Рубина» эпохи Бердыева
14 Мая
20:16
Гранат отреагировал на слухи об интересе «Атлетико» к Тюкавину
19:18
Агент: «Неправда, что Бабич пропустит остаток сезона»
15:50
Травма Бабича оказалась серьёзной — игрок может пропустить Евро
15:41
Бонгонда рассказал, как долго он планирует играть за «Спартак»
15:27
Бонгонда ответил, сможет ли он заменить Промеса
15:04
Агент Николсона прокомментировал слухи о проблемах игрока с дисциплиной
14:30
Бонгонда: «Спартак» заслуживает стать чемпионом РПЛ
14:21
Бонгонда — о Слишковиче: «Если человек честен со мной, я буду бороться за него»
14:11
Бонгонда рассказал, что изменилось при Слишковиче
14:02
Бонгонда: Возможно, в другом клубе у Абаскаля всё получится
13:29
Бонгонда рассказал, в какой момент его отношения с Абаскалем стали другими
13:18
Бонгонда: Я обсуждал с Абаскалем игровое время, но ничего не изменилось 1
13:17
Шавло: «Мне нравится Слишкович, Каррера тоже приходил в клуб без опыта работы главным»
12:44
Радимов: «Глядя на игру «Динамо», я не могу с уверенностью сказать, что они обыграют Самару»
13 Мая
21:11
Бушманов: «Думаю, руководство «Спартака» ищет тренера, который что-то уже выигрывал в карьере»
20:54
Дьяков: «Не верю в Слишковича на длинной дистанции»
20:09
Тихонов считает Абаскаля нормальным тренером
19:40
Тихонов назвал идеального тренера для «Спартака» 1
19:20
Стало известно, когда Соболев вернётся в строй
18:52
Джикия снова подал в суд из-за шести квартир 2
18:48
Тихонов ответил, готов ли возглавить «Спартак»
17:41
Бышовец: У «Спартака» есть основания назначить Слишковича
15:15
Игнатов рассказал, что приносит результат «Спартаку»
13:13
Личка: Я просил Соболева не убивать «Динамо»
12 Мая
23:13
Бушманов объяснил, за счёт чего «Спартак» регулярно набирает очки
20:52
Булыкин: У Соболева не получился сезон, но он не обращает на это внимание 1
19:42
Деменко: «Я бы на месте руководства «Спартака» не спешил бы с назначением Слишковича»
17:06
Бушманов рассказал, какой тренер нужен «Спартаку» 1
13:29
Игрок «Рубина» Иву назвал общее между Россией и Арменией
12:17
«Результат Слишковича говорит сам за себя» — Ещенко
11:33
Хлусевич: «Скучаю по еврокубкам»
10:38
Литвинов рассказал, почему «Спартак» стал мало пропускать
10:21
Хлусевич: «При еврокубках было больше мотивации занять призовые места»
11 Мая
23:36
«Спартак» потерял шансы на чемпионство 4
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА РУБИН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Барселона» в ярости из-за «закона Мбаппе» Дембеле: «Мбаппе уходит в Саудовскую Аравию, как просил Десайи» «Реал» выбрал замену Модричу - известно имя полузащитника Тренер «Реала» Анчелотти принял решение по Модричу и Кроосу «Интер Майами» может потерять Месси Названы три команды, с какими хочет поработать Хаби Алонсо В «ПСЖ» прокомментировали новость о драке Мбаппе и президента клуба «Реал» поставил крест на Модриче – названа причина Мбаппе подрался с президентом «ПСЖ» Гвардиола назвал причину неудачи «Ливерпуля» в борьбе за чемпионство
«Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Зенит» проиграл ЦСКА на своём поле и отдал судьбу золота РПЛ в руки «Динамо» Скучнейший матч, серия пенальти и суперфинал: «Зенит» опять не смог победить, но выбил ЦСКА из Кубка России «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 «Байер» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 21 команда уже вышла в Лигу чемпионов – полный список Нападающий «Барселоны» Витор Роке может уйти в клуб АПЛ Тренер «Реала» Анчелотти принял решение по Модричу и Кроосу «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 «Тоттенхэм» не помог «Арсеналу»: Холанн забил два и «Манчестер Сити» взлетел на первую строчку АПЛ
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Мая
20:12 · Россия. Премьер-лига
Черданцев – о Станковиче: «Бомбическое назначение»
20:11 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Я бы с удовольствием хотел съездить к Станковичу на стажировку»
20:09 · Россия. Премьер-лига
Гаврилов: «Станкович был неплохим игроком, больше о нём ничего не могу сказать»
20:08 · Россия. Премьер-лига
Ещенко: «Станкович даст «Спартаку» эмоциональный подъём»
20:04 · Россия. Премьер-лига
Пименов: «Назначение Станковича в «Спартак» - позитивный момент»
20:00 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: «И на том спасибо, что Слишкович в клубе останется»
19:56 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: «Думал, что «Спартак» возглавит пришелец с планеты Нибиру»
19:55 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Волгарь» в меньшинстве вырвал победу над «Нефтехимиком»
19:54 · Россия. Премьер-лига
Мор: «Станкович – это топ для «Спартака»
19:49 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Станкович – хороший выбор для «Спартака», у него огромный опыт»
19:44 · Россия. Премьер-лига
Шавло: «Станкович быстро выучит русский язык»
19:39 · Россия. Премьер-лига
Булыкин высказался о назначении Станковича на пост главного тренера «Спартака»
19:38 · Россия. Премьер-лига
Бушманов – о Станковиче: «Неожиданно от руководства «Спартака»
19:37 · Россия. Премьер-лига
Появилась информация об условиях ухода Станковича из «Ференцвароша» в «Спартак»
19:34 · Россия. Премьер-лига
Рахимов: «Слишкович изменил «Спартак» эмоционально»
Все новости
Рекомендуем