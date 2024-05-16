«Он знает наш футбол»: Червиченко высказался о решении «Спартака» назначить Станковича

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» положительно оценил назначение Деяна Станковича главным тренером «красно-белых».

«Он был и футболистом хорошим, и теперь тренером. Он знает наш футбол, и я считаю, что это хорошее решение руководства «Спартака», он неплохой специалист.

«По крайней мере, он пока ничем не раздражает. Лично моё мнение о нём позитивное и положительное. Потому что серб, будет говорить практически на одном языке с футболистами. Я пока что никаких негативных моментов не вижу.

Мы не будем говорить по чемпионат Венгрии, там одна команда всю жизнь чемпион. Но выиграть сербский чемпионат не так просто, за четыре года несколько раз выиграть этот чемпионат — это серьёзный результат. Сербия – это страна, которая работает поставщиком отличных игроков на всю Европу. Поэтому Станкович разбирается в игроках, потому что он их культивирует.

Когда сказали, что тренера будет выбирать Амарал, думал, что какой-нибудь португалец или бразилец придёт. Нет, слава богу, серб. У меня никакой аллергии на сербов нет», - сказал Червиченко.

Деян Станкович примет «Спартак» летом, его контакт будет рассчитан на два года.