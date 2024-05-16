Булыкин высказался о назначении Станковича на пост главного тренера «Спартака»

Дмитрий Булыкин, экс-игрок ряда российских команд, дал свой комментарий о назначении Деяна Станковича в «Спартак».

16 мая «красно-белые» назвали имя нового главного тренера команды со следующего сезона, им стал Деян Станкович, который ранее возглавлял «Црвену Звезду», «Сампдорию» и «Ференцварош». Контракт сербского тренера со столичной командой рассчитан на два года.

- Имя хорошее, работал в Италии, в «Ференцвароше», но как получится у него в России - время покажет. Думаю, Станкович может хорошо проявить себя в российском чемпионате, - передаёт слова Дмитрия Булыкина «Матч ТВ».

На данный момент столичный клуб идёт пятым в РПЛ, в следующем туре команда встретится с «Рубином», игра пройдёт 19 мая.