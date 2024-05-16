Бушманов – о Станковиче: «Неожиданно от руководства «Спартака»

Евгений Бушманов, бывший игрок московского «Спартака» отреагировал на назначение главным тренером «красно-белых» бывшего полузащитника «Интера» и сборной Сербии Деяна Станковича. Об этом стало известно в четверг, 16 мая.

«Пока сложно что-то сказать. Это очень неожиданное решение от руководства клуба, будем смотреть, что получится. Наверное, в нем что-то нашли. Ему нужно время в любом случае. Главное, чтобы его приняла команда», - говорит Бушманов для «РБ Спорт».

Ранее местом работы Станковича были такие клубы как венгерский «Ференцварош», итальянская «Сампдория» и сербский топ-клуб «Црвена Звезда».

«Спартак» объявил имя нового главного тренера