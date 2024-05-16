Появилась информация об условиях ухода Станковича из «Ференцвароша» в «Спартак»

Деян Станкович в летнее межсезонье станет главным тренером «Спартака». Клуб объявил о том, что контракт 45-летнего серба будет рассчитан на два года.

Как сообщает телеграм-канал «Ино-Карп // Новости спорта из-за рубежа», ссылаясь на M4 Sport, в контракте Станковича с «Ференцварошем» был прописан особый пункт. Он позволял тренеру уйти из клуба за сумму в размере зарплаты за четыре месяца.

По данным источника, Станкович после поражения в финале Кубка Венгрии сообщил президенту «Ференцвароша» о том, что он договорился с другим клубом.

В оставшихся играх сезона руководить «Спартаком» продолжит Владимир Слишкович. Затем он войдёт в тренерский штаб Деяна Станковича.