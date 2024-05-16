Рахимов: «Слишкович изменил «Спартак» эмоционально»

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о московском «Спартаке» под руководством боснийского специалиста Владимира Слишковича. При нём «Спартак» проиграл с середины апреля всего лишь в одном матче, и то минимально – «Балтике» в Кубке России.

«Для нас матч будет очень сложным, «Спартак» после поражения в Кубке постарается реабилитироваться. «Спартак» всегда был «Спартак». А Слишкович изменил команду не только тактически, но и психологически и эмоционально», - делится Рахимов с пресс-службой казанского клуба.

Напомним, что «Спартак» примет дома «Рубин» в рамках 29 тура РПЛ. Матч намечен на 19 мая, это грядущий воскресный день.