Хлестов: «Ещё после первого круга я говорил, что «Спартак» будет бороться за пятое место»

Экс-игрок обороны «Спартака» Дмитрий Хлестов поделился мнением о выступлении московского клуба в нынешнем сезоне.

«Могу сказать лишь, что я ещё после первого круга говорил, что «Спартак» будет бороться именно за пятое место. Жаль, конечно, что так получилось. Теперь остаётся надеяться, что «Спартак» всё же сможет оказаться на третьем месте по итогам сезона», — цитирует бывшего футболиста издание «РБ Спорт».

К слову, после 28 встреч коллектив Владимира Слишковича располагается на пятой строчке турнирной таблицы первенства России. Команда заработала 46 баллов.

В следующем туре «красно-белые» примут дома «Рубин». Игра запланирована на 19 мая.