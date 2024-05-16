В «Спартаке» рассказали, почему выбрали Станковича главным тренером

Томаш Амарал, спортивный директор московского «Спартака» рассказал, почему выбор «народной команды» пал именно на 45-летнего сербского специалиста Деяна Станковича. Именно он со следующего сезона возглавит столичный клуб.

«Дело не только в его титулах. На выбор повлияло то, что в его работе есть системный подход. Он отлично подходит нашему клубу, мы это почувствовали после первого разговора. Подходит амбициями, страстью, опытом, лидерством, качеством понимания футбола. Он полон желания приступить к работе», - цитирует Амарала пресс-служба «Спартака».

Также, как добавил Амарал, Станкович прекрасно понимает, что стать частью самого популярного клуба России — это честь и большая ответственность.

«Убеждён, Деян поможет «Спартаку» вернуться на победный путь», - заключил Амарал.

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