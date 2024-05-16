«Спартак» назвал имена тех, кто придёт в клуб со Станковичем

Новым главным тренером «Спартака» станет Деян Станкович. Именно серб будет готовить команду к следующему сезону – его контракт будет рассчитан на два года. «Красно-белые» сообщили о том, что вместе со Станковичем в клуб приходят и другие специалисты.

«Из «Ференцвароша» в «Спартак» переходят помощники Станковича. Это сербский ассистент Ненад Сакич, а также итальянские специалисты: тренер вратарей Пьерлуиджи Бривио, тренер по физподготовке Федерико Паннончини и аналитик Винченцо Сассо», - говорится в сообщении на сайте «Спартака».

Кроме того, как мы уже сообщали, в тренерский штаб Деяна Станковича войдёт Владимир Слишкович. В настоящий момент этот специалист работает с командой как исполняющий обязанности главного тренера.

Ближайший матч чемпионата России «Спартак» проведёт в воскресенье, 19 мая, - против «Рубина» на своём поле.