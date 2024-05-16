Генич пятью словами отреагировал на приход Станковича в «Спартак»

Вечером четверга стал известен будущий главный тренер московского «Спартака». Им станет Деян Станкович, бывший полузащитник миланского «Интера», сборной Сербии, а ныне футбольный специалист.

Известный комментатор Константин Генич отреагировал на свежее назначение на тренерском мостике «красно-белых».

«Тихо и без инсайдов. Браво», - написал Константин в своём телеграм-канале.

Больше подробностей о приходе Станковича в «Спартак» - здесь.

Последним местом работы Деяна в тренерской карьере был венгерский «Ференцварош». Ранее от также работал главным тренером в «Сампдории» и белградской «Црвене Звезде».