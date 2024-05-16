Мостовой оценил выбор «Спартаком» нового тренера

Известный в прошлом футболист сборной России Александр Мостовой в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил назначение Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака».

Ранее «Спартак» объявил о том, что Станкович будет тренировать команду со следующего сезона.

«Здорово! Уже сдвиги есть! Хоть футбольные люди приходят. «Спартак» начинает по-футбольному думать. Ясно, что он не придёт и выиграет, нет. По крайней мере, не будут приходить в «Спартак» по объявлению», - сказал Мостовой.

Отметим, что контракт 45-летнего Станковича будет рассчитан на два сезона. Владимир Слишкович войдёт в тренерский штаб серба.