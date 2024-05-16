Точилин считает, что вратарская позиция в московском «Динамо» требует усиления

Экс-наставник «Сочи» Александр Точилин поделился мнением о вратарской позиции в московском «Динамо».

«У Шунина заканчивается контракт. Насколько я знаю, он ещё не продлён, но в любом случае думаю, Антон рано или поздно сойдёт с дистанции. У Игоря Лещука сейчас тоже не самый удачный период в карьере, поэтому «Динамо» сейчас ищет достойного кандидата на позицию вратаря», — приводит слова Точилина Legalbet.

Отметим, что после 28 туров «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице, заработав 53 балла. На втором месте располагается «Зенит» (51 очков), тройку лучших замыкает «Краснодар» (50).