Борис Игнатьев: «Динамо» имеет все основания поставить жирную точку в чемпионате»

Борис Игнатьев, который ранее занимал должность спортивного директора «бело-голубых», высказался о шансах столичной команды выиграть золотые медали.

- «У «Динамо» хорошие шансы на чемпионство по качеству игры и по тому, какие футболисты в команде. «Динамо» имеет все основания поставить жирную точку в чемпионате и завоевать первое место, - цитирует Игнатьева Metaratings.

На данный момент коллектив Марцела Лички возглавляет таблицу, «Динамо» в 28 матчах текущего сезона набрало 53 балла, отрыв от идущего на втором месте «Зенита» составляет два очка. В оставшихся двух матчах «бело-голубые» сыграют против «Крыльев Советов» и «Краснодара», который также участвует в чемпионской гонке.