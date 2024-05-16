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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Борис Игнатьев: «Динамо» имеет все основания поставить жирную точку в чемпионате»

16 Мая 2024 • 19:20 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
18.05 14:00

Борис Игнатьев, который ранее занимал должность спортивного директора «бело-голубых», высказался о шансах столичной команды выиграть золотые медали.

- «У «Динамо» хорошие шансы на чемпионство по качеству игры и по тому, какие футболисты в команде. «Динамо» имеет все основания поставить жирную точку в чемпионате и завоевать первое место, - цитирует Игнатьева Metaratings.

На данный  момент коллектив Марцела Лички возглавляет таблицу, «Динамо» в 28 матчах текущего сезона набрало 53 балла, отрыв от идущего на втором месте «Зенита» составляет два очка. В оставшихся двух матчах «бело-голубые» сыграют против «Крыльев Советов» и «Краснодара», который также участвует в чемпионской гонке.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Борис Игнатьев

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