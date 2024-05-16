«Спартак» раскрыл будущее Слишковича после прихода Станковича

Новым главным тренером «Спартака» со следующего сезона будет Деян Станкович. Московский клуб объявил о том, что с сербом было достигнуто соглашение по двухлетнему контакту. В пресс-релизе отмечается важный момент – Владимир Слишкович остаётся в тренерском штабе «красно-белых».

Как известно, после увольнения Гильермо Абаскаля Владимир Слишкович работает со «Спартаком» как исполняющий обязанности главного тренера.

Ближайший матч чемпионата России «Спартак» проведёт в воскресенье, 19 мая, - против «Рубина» на своём поле. На текущий момент «красно-белые» располагаются на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ.