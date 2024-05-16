Сенников: «Сергеев подходит «Локомотиву»

Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников отреагировал на слух о том, что форвард «Зенита» Иван Сергеев может в будущем перейти в столичный «Локо».

«Локомотиву» нужен форвард, забивной форвард, чтобы подходил для тактики команды. Для «Локо» подходит точно. К тому же у него есть сыгранность с ребятами, с которыми он играл в «Крыльях», - говорит Сенников для Legalbet.

Сергеев в «Зените» уже довольно давно, два с половиной года. В текущем сезоне российский нападающий смог забить 11 голов (шесть в Премьер-лиге и пять в Кубке России) и отдать три голевые передачи в 35 прошедших матчах во всех турнирах.