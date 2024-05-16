Московский «Спартак» объявил имя нового главного тренера. Со следующего сезона с командой будет работать Деян Станкович. Трудовой договор 45-летнего специалиста будет рассчитан на два сезона.

В «Спартак» Станкович перейдёт из «Ференцвароша». В венгерском клубе серб работает с сентября прошлого года. Ранее молодой специалист возглавлял такие команды, как «Сампдория» и «Црвена Звезда».

Напомним, что «Спартак» в апреле уволил Гильермо Абаскаля из-за плохих результатов. С тех пор с командой на временной основе работает Владимир Слишкович.

«Спартак» сейчас занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.