Маслов назвал задачу «Спартака» до конца сезона

Павел Маслов, защитник московского «Спартака» высказался о задаче своего клуба на оставшуюся часть сезона.

«У нас впереди остаётся две игры, мы будем стараться их выиграть. Как по‑другому?», - говорит Павел для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, из Кубка России «Спартак» вылетел, так как в финале Пути регионов «красно-белые» проиграли «Балтике» с минимальным счётом. Теперь московскому клубу осталось провести два матча – против «Рубина» дома в 29 туре и «Оренбурга» в гостях в 30 туре. В теории «народная команда» всё ещё может занять даже второе место таблицы – нужен для этого ряд условий.