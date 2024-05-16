Московский «Спартак» не интересуется вингером лиссабонской «Бенфики» Тиаго Говеем. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Лиссабонский топ-клуб действительно готов расстаться с этим игроком грядущим летом в трансферное окно. Однако интереса из России на данный момент нет, сообщает наш источник.

Ранее агент футболиста предположил, что «Спартак» в теории очень вероятно может интересоваться его клиентом, так как Томаш Амарал занимает место спортивного директора «красно-белых».

Говей – 22-летний воспитанник «Бенфики», правый вингер. В этом сезоне ему удалось оформить за свой родной клуб четыре гола и три голевые передачи.