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«Спартак» не интересуется вингером «Бенфики» Говеем эксклюзив

16 Мая 2024 • 19:02 Комментировать

Московский «Спартак» не интересуется вингером лиссабонской «Бенфики» Тиаго Говеем. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Лиссабонский топ-клуб действительно готов расстаться с этим игроком грядущим летом в трансферное окно. Однако интереса из России на данный момент нет, сообщает наш источник.

Ранее агент футболиста предположил, что «Спартак» в теории очень вероятно может интересоваться его клиентом, так как Томаш Амарал занимает место спортивного директора «красно-белых».

Говей – 22-летний воспитанник «Бенфики», правый вингер. В этом сезоне ему удалось оформить за свой родной клуб четыре гола и три голевые передачи.

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