Канчельскис: «Федотов в «Рубине»? Для казанцев это неплохой вариант»

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал слухи о возможном назначении наставника ЦСКА Владимира Федотова в «Рубин».

«Федотов в «Рубине»? Для казанцев это неплохой вариант. Тренировать Федотов умеет. Можно ли назвать его работу в ЦСКА неудовлетворительной? Сложно сказать. Всё-таки при нём клуб выиграл трофей в прошлом сезоне», – приводит слова Канчельскиса издание «РБ Спорт».

Стоит напомнить, что Федотов возглавляет «армейцев» с лета 2022 года. После 28 туров московский клуб располагается на шестой позиции турнирной таблицы первенства России. Коллектив заработал 42 балла.