Московский «Спартак» всё ещё в неопределённом положении по поводу будущего главного тренера команды.

По информации Legalbet, «красно-белые» предлагали в минувшем феврале эту должность Руду ван Нистелрою, бывшему форварду «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала» и сборной Нидерландов.

На предложение «красно-белых» известный нидерландец ответил исключительным отказом. Цель специалиста – тренировать клуб из пяти сильнейших европейских чемпионатов, но никак не из чемпионата России.

47-летний тренер с 2022 по 2023 годы возглавлял эйндховенский ПСВ. Это было его последнее место тренерской работы.