Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Сафонов исключил, что Помазун вернётся в ЦСКА до конца сезона

16 Мая 2024 • 18:46 Комментировать

Агент Алексей Сафонов высказался о своём клиенте, Илье Помазуне. Этот голкипер принадлежит ЦСКА, но уже который год играет в екатеринбургском «Урале».

Напомним, что в среду голкипер «армейцев» Владислав Тороп получил серьёзную травму костей лица. Поэтому есть вероятность, что ЦСКА может вернуть Помазуна на два оставшихся матча.

«Смеешься, что ли? Даже не обсуждается, у «Урала» впереди важнейшие игры, борьба за место в РПЛ. ЦСКА не борется за медали», - говорит Сафонов корреспонденту «Матч ТВ».

Как добавил агент, «шмели» выполняют перед Ильёй все обязательства.

«Его уход невозможно представить», - заключил Сафонов.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Урал Алексей Сафонов Илья Помазун ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Барселона» в ярости из-за «закона Мбаппе» Дембеле: «Мбаппе уходит в Саудовскую Аравию, как просил Десайи» «Реал» выбрал замену Модричу - известно имя полузащитника Тренер «Реала» Анчелотти принял решение по Модричу и Кроосу «Интер Майами» может потерять Месси Названы три команды, с какими хочет поработать Хаби Алонсо В «ПСЖ» прокомментировали новость о драке Мбаппе и президента клуба «Реал» поставил крест на Модриче – названа причина Мбаппе подрался с президентом «ПСЖ» Гвардиола назвал причину неудачи «Ливерпуля» в борьбе за чемпионство
«Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Зенит» проиграл ЦСКА на своём поле и отдал судьбу золота РПЛ в руки «Динамо» Скучнейший матч, серия пенальти и суперфинал: «Зенит» опять не смог победить, но выбил ЦСКА из Кубка России «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 «Байер» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 21 команда уже вышла в Лигу чемпионов – полный список Нападающий «Барселоны» Витор Роке может уйти в клуб АПЛ Тренер «Реала» Анчелотти принял решение по Модричу и Кроосу «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 «Тоттенхэм» не помог «Арсеналу»: Холанн забил два и «Манчестер Сити» взлетел на первую строчку АПЛ
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Мая
19:56 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: «Думал, что «Спартак» возглавит пришелец с планеты Нибиру»
19:55 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Волгарь» в меньшинстве вырвал победу над «Нефтехимиком»
19:54 · Россия. Премьер-лига
Мор: «Станкович – это топ для «Спартака»
19:49 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Станкович – хороший выбор для «Спартака», у него огромный опыт»
19:44 · Россия. Премьер-лига
Шавло: «Станкович быстро выучит русский язык»
19:39 · Россия. Премьер-лига
Булыкин высказался о назначении Станковича на пост главного тренера «Спартака»
19:38 · Россия. Премьер-лига
Бушманов – о Станковиче: «Неожиданно от руководства «Спартака»
19:37 · Россия. Премьер-лига
Появилась информация об условиях ухода Станковича из «Ференцвароша» в «Спартак»
19:34 · Россия. Премьер-лига
Рахимов: «Слишкович изменил «Спартак» эмоционально»
19:33 · Россия. Премьер-лига
Хлестов: «Ещё после первого круга я говорил, что «Спартак» будет бороться за пятое место»
19:29 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» рассказали, почему выбрали Станковича главным тренером
19:27 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» назвал имена тех, кто придёт в клуб со Станковичем
19:23 · Россия. Премьер-лига
Генич пятью словами отреагировал на приход Станковича в «Спартак»
19:21 · Россия. Премьер-лига
Точилин считает, что вратарская позиция в московском «Динамо» требует усиления
19:20 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев: «Динамо» имеет все основания поставить жирную точку в чемпионате»
Все новости
Рекомендуем