Агент Сафонов исключил, что Помазун вернётся в ЦСКА до конца сезона

Агент Алексей Сафонов высказался о своём клиенте, Илье Помазуне. Этот голкипер принадлежит ЦСКА, но уже который год играет в екатеринбургском «Урале».

Напомним, что в среду голкипер «армейцев» Владислав Тороп получил серьёзную травму костей лица. Поэтому есть вероятность, что ЦСКА может вернуть Помазуна на два оставшихся матча.

«Смеешься, что ли? Даже не обсуждается, у «Урала» впереди важнейшие игры, борьба за место в РПЛ. ЦСКА не борется за медали», - говорит Сафонов корреспонденту «Матч ТВ».

Как добавил агент, «шмели» выполняют перед Ильёй все обязательства.

«Его уход невозможно представить», - заключил Сафонов.